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Международная команда исследователей впервые получила эмбрион, который является гибридом свиньи и человека. Эксперимент описан в статье, опубликованной в журнале Cell.

Как следует из публикации, ученые ввели стволовые клетки человека в эмбрионы свиньи, находящиеся на ранней стадии развития. В результате было получено более 2 тысяч гибридов, которые подсадили в организм свиноматки. 150 эмбрионов развились в химеры – организмы, состоящие из генетически разнородных клеток. Присутствие человеческих клеток в химере было незначительным – примерно одна из 10 тысяч клеток.

Эмбрионам из свиньи и человека позволили развиваться в течение 28 дней (этот срок соответствует первому триместру беременности у свиньи), после чего их удалили из тела свиноматки.

«Это достаточный срок, чтобы понять, как смешиваются клетки свиньи и человека, но недостаточный, чтобы возбудить этические споры по поводу взрослых животных-химер», – заявил ведущий автор эксперимента Хуан-Карлос Исписуа Бельмонте, профессор Института биологических исследований Солка, Калифорния, США.

Ученые надеются, что опыты по скрещиванию человеческих и свиных клеток в будущем позволят выращивать «идеальные» органы для трансплантации, полученные из собственных клеток реципиента и не несущие риск отторжения после пересадки. Также эксперименты в этой области могут привести к более безопасным и эффективным испытаниям новых лекарственных препаратов.

Работа по созданию химер вызывает большой общественный резонанс и дебаты об этичности. Из-за этого Национальные институты здоровья США (NIH) – ведущее правительственное учреждение, ответственное за разработки в области медицины – отказались от финансирования таких экспериментов в 2015 году. В августе 2016 в NIH предложили снять мораторий, но пока этого не произошло.