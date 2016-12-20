22:53

Сообществу «Диссернет» не удалось найти докторскую диссертацию вице-мэра Москвы Леонида Печатникова. Об этом руководитель проекта Андрей Ростовцев рассказал изданию Vademecum.

Представитель Центральной научной медицинской библиотеки при МГМУ им. И.М.Сеченова (ЦНМБ) Юрий Маврин сказал изданию, что в архивах учреждения также отсутствует диссертация вице-мэра. При этом Маврин подчеркнул, что если научная работа на медицинскую тему не хранится в электронном каталоге ЦНМБ, то «ее не существует в природе».

Во Всероссийской аттестационной комиссии сообщили, что данных о присвоении Печатникову докторской степени нет.

«Для России я кандидат медицинских наук. А докторскую диссертацию защищал во Франции», – сказал Печатников «Открытой России».

В электронном каталоге ЦНМБ есть информация об одной работе вице-мэра – о кандидатской диссертации, защищенной Печатниковым в 1984 году.

Леонид Печатников закончил Первый медицинский институт им. И.М. Сеченова в 1979 году. Все работы и досье на выпускников, написанные и составленные ранее 2006 года, утилизировали из-за срока давности, сообщили в ученом совете вуза.

Vademecum подчеркнуло, что в официальных заявления Печатников «никогда не подтверждал и не опровергал наличие у него степени доктора медицинских наук».