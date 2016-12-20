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Средства для строительства стены на границе США и Мексики будут собраны с помощью введения 20%-го налога на импорт мексиканских товаров. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пишет The Washington Post.

«Приняв эту меру, мы будем получать по $10 млрд в год и легко заплатим за стену только с помощью этого механизма. Мы действительно намерены использовать такую схему финансирования», – сказал пресс-секретарь.

Спайсер добавил, что соответствующую идею президент США Дональд Трамп озвучил в Конгрессе. В его планах включить этот налог в общий план реформ.

26 января президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался от встречи с Трампом в Вашингтоне. Причиной стало заявление американского лидера о том, что мексиканскому президенту стоит отменить поездку, если он не намерен заплатить за «столь необходимую» стену на границе двух государств.

Конгресс США подсчитал, сообщает Reuters, что на строительство необходимо от $12 млрд до $15 млрд. В ходе своей избирательной компании Трамп неоднократно заявлял, что американская сторона не намерена платить за возведение стены. Строительство, по словам Трампа, начнется «в течение нескольких месяцев».

Обещание возвести стену, за которую «заплатит Мексика», было одним из ключевых в предвыборной компании Трампа.