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Прокуратура Милана вновь заподозрила бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток. Об этом пишет газета La Repubblica, которая ознакомилась материалами ведомства.

По информации издания, Берлускони до ноября 2016 года поручал своему личному бухгалтеру Джузеппе Спинелли выплачивать «четырем девушкам» суммы от €2 тысяч до €3 тысяч. В замен девушки должны были давать ложные показания в рамках расследования уголовного дела, получившего название «дело Руби».

В документах прокуратуры сказано, что с сентября 2016 года было произведено 10 платежей.

Заметка дополняется.