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Министерство финансов России предложило внести месторождение «Роснефти» в список пилотных проектов, которые протестируют новую налоговую систему, включающую в себя налог на добавленный доход (НДД). Об этом источники, близкие к обсуждению, рассказали «Ведомостям».

«Роснефть» предложение, касающееся месторождения Самотлор, отклонила, настояв на предоставлении льготы, потери бюджета от которой в Минфине оценили в 60–80 млрд рублей.

В случае, если Минфин сохранит льготу, то в течение 10 лет бюджет потеряет те средства, которые поступили от продажи пакета «Роснефти». При этом издание отметило, что в «Роснефти» предпочитают действующую систему льгот, а из-за ее отмены главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин «может выступить в целом против НДД в нефтяной отрасли».

По информации газеты, после «безрезультатных» переговоров с Сечиным премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать возможность предоставления льгот Самотлору.

Пресс-секретарь Медведева, представители Минэнерго и «Роснефти» от комментариев отказались. В Минфин сообщили, что предложений от «Роснефти» в ведомство не поступало.

Новый налоговый режим в нефтяной отрасли заработает в России с 2018 года. В планах Минфина, помимо перехода на НДД, повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 50 млрд рублей.

На НДД смогут перейти все новые месторождения в Восточной Сибири и несколько старых месторождений Западной Сибири. Их общая добыча не должна превышать 15 млн тонн. Остальным месторождениям будет повышена нагрузка добавлением коэффициента в формулу НДПИ.

Предполагается, что на старых месторождениях НДПИ будет составлять 35% цены, на новых в первые пять лет – 14%, а затем будет увеличиваться, достигнув тем самым 35% цены на восьмой год разработки.