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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) допросила бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова по делу о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом пишет «Коммерсантъ»

Собеседник газеты рассказал, что Вороненков «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания». При этом источник не исключил, что после этого Януковичу предъявили обвинение в госизмене. Предполагается, что экс-президент попросил Россию ввести войска на территорию Украины.

Издание добавило, что ранее по этому же делу дал показания бывший российский депутат Илья Пономарев. По данным «Коммерсанта», Пономарев несколько раз в декабре 2016 года и в январе 2017 года встречался со следователями, в частности, с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом.

«Следователям он рассказал о якобы имевших место договоренностях между Януковичем и российским руководством», – пояснила газета.

Процесс по делу о госизмене ГПУ планирует начать в марте 2017 года, а следственные действия завершить в феврале.

Ранее Луценко в интервью телеканалу «1+1» говорил, что Генпрокуратура допросила двух Депутатов Госдумы по делу Януковича. Следствие выяснило, что «механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита [помощника президента РФ Владислава] Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении».

В Генпрокуратуре также сообщили, что в ведомство поступила якобы копия заявления Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. Луценко заявил, что этот документ является «неопровержимым доказательством» госизмены экс-президента.