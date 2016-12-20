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Проект сирийской Конституции, предложенный Россией, состоит из преамбулы и 85 статей, разбитых на пять глав. Об этом пишет «Коммерсантъ», который ознакомился с текстом документа.

Согласно проекту, Сирия является «общей и неделимой родиной всех своих граждан». Страна состоит из «административных единиц» и «курдской культурной автономии».

Издание отметило, что слово «арабский» в Конституции употреблено три раза (для обозначения языка и Лиги арабских государств), РБК добавило, что это слово также предлагается исключить из названия страны, заменив «Сирийскую арабскую республику» на «Сирийскую республику». В документе не упоминается ислам, несмотря на то, что в предыдущих конституциях он считался «основой законодательства» страны.

«[Сирия провозглашается] независимым суверенным демократическим государством, основанным на принципах народовластия, верховенства закона, равенства всех перед законом, социальной солидарности, уважения прав и свобод и равенства прав и обязанностей всех граждан без каких-либо различий и привилегий», – сказано в первой главе Конституции.

Власть в стране, согласно проекту, принадлежит народу, его интересы выражают «избранные представители», которые не могут занимать более одной государственной должности и обязаны иметь гражданство Сирии. Президент страны, которому должно быть более 40 лет, может занимать свой пост не более двух сроков продолжительностью в семь лет.

Официальные языки – арабский и курдский (в соответствующей автономии). При этом областям после референдума разрешено ввести «язык большинства населения».

В Конституции идет речь о борьбе с экстремизмом. Предполагается, что Сирия выступает против терроризма «во всех его проявлениях». Армии запрещено заниматься политикой, она также не «играет роли в процессе передачи власти».

Представители сирийской оппозиции не приняли этот проект на рассмотрение. Свое решение они объяснили тем, что «первоочередная задача на настоящий момент – это поддержание перемирия, а не разработка основного закона страны». Представитель оппозиции Яхья аль-Ариди при этом добавил, что Конституцию для страны должны составлять сирийцы.

Ранее стало известно, что Москва представила оппозиции проект Конституции, который предполагает создание курдской автономии в составе Сирии.

Переговоры по урегулированию сирийского конфликта состоялись в Астане 23 и 24 января. В них приняли участие Россия, Турция, Иран, представители правительства Сирии и повстанцев, а также спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. По итогам встречи стороны договорились продолжать сотрудничество.