06:22

Аэропорт Шереметьево и его основной кредитор Внешэкономбанк (ВЭБ) в конце 2016 года договорились о реструктуризации долга на сумму около $500 млн. Об этом «Коммерсанту» рассказали знакомые с ситуацией источники и подтвердил собеседник в ВЭБе.

Соглашение подразумевает отсрочку погашения долга на 10 лет, при этом ставка по кредиту понижена с 8,33% до 7,4%. Издание уточнило, что долг аэропорта перед ВЭБом составляет $533 млн, а перед другим кредитором, ВТБ, – $97 млн.

Долг у АО «Международный аэропорт Шереметьево» перед кредиторами появился после соединения с ОАО «Терминал» в 2012 году. Кредит на сумму $1,1 млрд ВЭБ и ВТБ предоставили на строительство терминала D.

В пресс-службе ВТБ также сообщили, что с Шереметьево достигнуты договоренности о реструктуризации. Новых обязательств аэропорт не получил, так как «является надежным заемщиком и долгосрочным партнером банка».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что аэропорт рассматривал возможность досрочно погасить кредит ВЭБа. Тогда источники издания говорили, что Шереметьево ведет переговоры со Сбербанком о рефинансировании кредита на лучших условиях, что позволило бы аэропорту занимать дополнительные средства на инвестиционную программу.