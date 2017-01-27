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Центральный банк России проведет профессиональную проверку своих сотрудников. Об этом «Ведомостям» рассказали финансисты, знакомые с ситуацией.

«Есть понимание, что некоторые после переаттестации могут не остаться работать в ЦБ», – сказал собеседник газеты.

В регуляторе изданию пояснили, что проверку проведут не только в территориальных учреждениях, но и в центральном аппарате. Представитель ЦБ при этом подчеркнул, что «в приоритете» находятся те департаменты, в которых проводятся реформы (например, банковский надзор). Всего в Цб работают более 51,5 тысячи человек.

Часть тестирования будет проходить в очной форме, некоторые задания нужно будет выполнить дистанционно. С помощью теста проверяющие определят как уровень знаний сотрудников в предметной области, так и смогут установить «приоритеты» каждого сотрудника.

Результаты проверки позволят ЦБ улучшить обучающие программы и помогут принимать кадровые решения.

Заметка дополняется.