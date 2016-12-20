Как выяснилось на этой неделе, в декабре сотрудники ФСБ без лишнего шума задержали банду предполагаемых госизменников. В следственном изоляторе «Лефортово» оказались бывший сотрудник МВД, а на момент задержания глава отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и начальник 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов. Как писала «Новая газета», его задержание было показательным: сотрудники его же ведомства пришли за Михайловым прямо на заседание коллегии ФСБ, надели ему на голову светонепроницаемый мешок и увели. В четверг стало известно о третьем подозреваемом – еще одном сотруднике ЦИБ ФСБ Дмитрии Докучаеве. «Коммерсант» писал, что в деле есть и четвертый фигурант. Это же подтверждает и источник Republic, знакомый с одним из подозреваемых.

Подробностей о деле крайне мало. Известно лишь, что подозреваемых обвиняют по статье 257 УК РФ («Госизмена»), – об этом говорили источники «Коммерсанта». ФСБ хранит молчание – официальных заявлений не было. В «Лаборатории Касперского» заявили, что дело Стоянова не связано с его работой в компании и касается времени, когда Стоянов еще не был сотрудником «Лаборатории».

Republic разбирался, что известно о фигурантах дела и как они связаны друг с другом.