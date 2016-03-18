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Правительство РФ учредило Фонд развития информационных технологий для «поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения».

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

«Фонд будет обеспечивать содействие продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками», – говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Как уточнили в правительстве, работа фонда не потребует финансирования, кроме предусмотренного российским бюджетом. О каких суммах идет речь, в сообщении пресс-службы не указано.

Создать фонд весной 2016 года предложило Минкомсвязи. По данным РБК, организация получит 5 млрд рублей, эти деньги планируетcя выручить на аукционах LTE-частот.

В 2015 году правительство запретило чиновникам пользоваться зарубежным программным обеспечением, если аналогичное выпускают российские компании. Как сообщали «Ведомости», Минкомсвязи намерено также запретить госкомпаниям и органам власти обновлять лицензии на уже купленный софт.