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Tesla Motors Илона Маска обратилась в Верховный суд Калифорнии с иском к бывшему руководителю программы разработки автопилота Стерлингу Андерсону, сообщает The Verge.

Его обвиняют в использовании конфиденциальной информации, касающейся системы автопилота, а также в попытках переманить сотрудников Tesla в компанию Aurora – нынешнее место работы Андерсона.

Как утверждают в Tesla, Андерсон скачал «сотни гигабайт» данных, а также взломал временные файлы, чтобы скрыть этот факт, пишет TechCrunch. Издание отмечает, что из Tesla Motors в Aurora ушли двое сотрудников.

Aurora, уточняет The Verge, это проект Криса Урмсона, бывшего главы подразделения Google по разработке беспилотных авто. Урмсон покинул корпорацию в 2016 году, он также указан ответчиком в иске Tesla.

Tesla требует возместить ущерб, причиненный действиями бывшего сотрудника, сумма потерь не сообщается. Также компания настаивает на запрет разработок Aurora на время проверки, не украдены ли эти технологии у Tesla.

В Aurora подачу иска назвали «поразительной паранойей». По мнению компании, Tesla пытается уничтожить конкурента, «злоупотребляя правовой системой».