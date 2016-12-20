09:54

Правительство сократит траты по программе развития научно-технологического комплекса на 25 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект правительственного постановления.

Речь идет о сокращении расходов в 2017–2019 годах относительно предусмотренных программой на 2014–2020 годы. Как отмечает РБК, непосредственно на научные исследования потратят на 19 млрд рублей меньше.

В 2017-м году на треть снизится финансирование исследований, направленных на «решение комплексных научно-технологических задач». В 2018 и 2019 годах эту статью расходов сократят в два раза.

О каких конкретно исследованиях речь, в пояснительной записке к постановлению не указано.

На поддержку технической инфраструктуры будет потрачено вдвое меньше, чем планировалось, на треть снизятся расходы на популяризацию науки.

На 7,2 млрд рублей вырастут расходы на реконструкцию и техническое оснащение некоторых научных и учебных заведений. Это Курчатовский институт, Московский энергетический институт (МЭИ), Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Санкт-Петербургский политехнический университет.

Действующая редакция программы предполагает расходы 228,7 млрд рублей до 2020 года,соответственно, после корректировки общий объем программы составит 203,7 млрд рублей.