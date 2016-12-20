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Первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 28 января. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Ране собеседники CNN в администрации американского президента также называли 28 января датой проведения разговора между лидерами.

В интервью телеканалу Fox News 26 января Трамп заявил, что надеется на скорый разговор с президентом РФ. Он рассказал, что Путин поздравил его после инаугурации.

Инаугурация Дональда Трампа прошла 20 января.

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