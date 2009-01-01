10:57

Россия занимается разработкой оружия, угрожающего спутникам США, заявил глава Стратегического командования американских вооруженных сил Джон Хайтен. Его слова приводятся на сайте Пентагона.

«Россия работает над антиспутниковыми системами с 1980 года и сейчас исследует возможности антиспутниковых систем, в том числе лазерных, что может угрожать нашим спутникам, а также несет опасность появления обломков, затрудняющих доступ в космос», – сказал Хайтен.

По его словам, США должны сдерживать «агрессию в космосе», главными источниками которой, по его мнению, являются Россия и Китай.

Как заметил Хайтен, Китай также может угрожать американским космическим аппаратам в «ближайшем будущем». США, сказал представитель Пентагона, должны предотвратить это, а «лучший предотвратить войну – быть готовым к войне».