Ученые впервые создали химеру человека и свиньи – статья, рассказывающая об этом эксперименте, была опубликована 26 января в научном журнале Cell. Международная команда ученых под руководством Хуана Карлоса Исписуа Бельмонте, профессора Института биологических исследований Солка (США), на протяжении 28 дней выращивала в организме свиньи эмбрионы, содержащие стволовые клетки человека. Из двух тысяч гибридных зародышей 186 развились в организмы, в которых человеческая часть составляла одну на десять тысяч клеток.

Химеры – организмы, прозванные в честь монстра из греческих мифов, соединяющего в себе козу, льва и змею, – получаются в результате соединения генетического материала двух животных, но без рекомбинации ДНК (то есть обмена генетической информацией, который происходит при зачатии ребенка). В результате у химер два набора генетически разнородных клеток, но функционируют они как целый организм. В ходе эксперимента, о котором пишет Cell, ученые вынули из беременной свиноматки эмбрионы и подсадили в них индуцированные человеческие стволовые клетки, после чего эмбрионы отправили обратно развиваться в теле свиньи. Появиться на свет химерам не позволили – от них избавились еще на ранней стадии беременности самки.

Зачем ученым нужны гибридные организмы?