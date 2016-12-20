11:31

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, отменяющий уголовную ответственность за побои в семье. За проголосовали 380 депутатов, против – трое, трансляция велась на сайте Думы.

Проект закона предлагает считать «побои в отношении близких людей» административным нарушением, повторное привлечение к ответственности грозит уголовным наказанием.

В поддержку закона на заседании 27 января выступили фракции ЛДПР и «Единой России», в КПРФ заявили, что не одобрят его. В «Справедливой России» ранее высказывались за принятие законопроекта.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов, ранее с такой инициативой выступила сенатор Елена Мизулина, покинувшая «Справедливую Россию» в январе из-за расхождений во взглядах, в том числе на семейную политику.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин называл декриминализацию побоев «условием для создания крепких семей». В Кремле призывали не приравнивать семейные конфликты к насилию.

В январе 2017 года ВЦИОМ провел опрос, 59% участников которого высказались за закон о декриминализации побоев, против были 33% опрошенных. Негативно к любому насилию в семье отнеслись 79% респондентов, 19% посчитали допустимым иногда ударить супруга или ребенка.