11:42

Страховые пенсии по старости в 2017 году вырастут в реальном выражении на 2–2,1%. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает «Прайм».

«По факту произойдет в 2017 году увеличение реальных пенсий, чего у нас с вами не было в прошлом и позапрошлом году», – отметил министр.

По его словам, рост пенсий произойдет за счет единовременной выплаты всем пенсионерам в размере пяти тысяч рублей, а также индексаций пенсий неработающих пенсионеров в феврале и апреле.

При этом в Минэкономразвития ожидают, что инфляция в России за текущий год составит 4%. В середине января глава ведомства Максим Орешкин подтвердил, что не видит серьезных угроз для нарушения этого прогноза.

Заметка дополняется.