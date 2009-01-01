13:49

Госдума в первом чтении приняла законопроект о безопасности объектов критически значимой информационной инфраструктуры. За документ проголосовал 421 депутат, решение было принято единогласно.

Речь идет о транспортной инфраструктуре, сетях связи, автоматизированных системах управления процессами в оборонной промышленности, финансовой сфере, в атомном, химическом и ракетном производстве.

Эти объекты планируется внести в реестр и подключить к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Законопроект в Думе представлял замглавы ФСБ Дмитрий Шальков. Депутаты задали ему несколько вопросов про оборудование для защиты инфраструктуры, в том числе об опасности «отключения извне», поскольку его компоненты сделаны за рубежом.

По словам Шалькова, все составляющие для защитных систем изготовлены в России.

Также депутаты в первом чтении одобрили проект закона об уголовной ответственности за хакерские атаки на важные объекты. Документ дополняет УК РФ статьей о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России.

Создание или распространение вредоносных программ предлагается наказывать штрафом от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет. Если эти действия привели к тяжким последствиям, тюремный срок может составить до 10 лет.

Законопроект в Думу внесло правительство РФ в декабре 2016 года. В том же месяце ФСБ сообщила о подготовке хакерских атак на финансовую систему страны, которые готовили иностранные спецслужбы.

В ноябре прошлого года несколько крупных российских банков, в том числе Сбербанк подверглись попыткам взлома, ущерба для клиентов не было.