Россия переходит на новый этап развития рыночной экономики. Точка отcчета – 25 января 2017 года – день, когда Министерство финансов выпустило пресс-релиз «Об операциях на внутреннем валютном рынке». В этом рутинном с виду, но историческом по сути документе Минфин сообщает: в феврале 2017 года он начнет покупать валюту на внутреннем рынке в объемах, равных дополнительным доходам бюджета от экспорта нефти и газа (дополнительным считается все, что бюджет получает благодаря цене нефти выше $40 за баррель). Минфин будет переводить эти «сверхдоходы» в валюту и копить до тех пор, пока цена на нефть не упадет ниже этого предела.

Фактически же это означает, что вновь вводится валютный коридор для рубля, только уже Минфином. Правительство в бюджетных планах на 2017–2019 годы ориентируется на цену $40 за баррель нефти. Пока нефть дороже, Минфин будет играть против рубля, покупая валюту, а если цена нефти устремится ниже планового уровня, – начнет обратный процесс. Впервые за 25 лет рыночной экономики в России мы наконец пришли к формальному подтверждению того факта, что курс национальной валюты определяется не ЦБ, а государственным бюджетом.

Эта взаимосвязь хорошо известна по опыту развитых рыночных стран. В большинстве государств, где отсутствует управление курсом и прямые интервенции центральных банков, курс определяется бюджетом и уровнем государственного долга. Это заметно по динамике доллара в нулевые годы, евро, упавшего в период европейского долгового кризиса, и многих других валют. Переход от управления курсом центральным банком к плавающему курсу характерен для большинства развивающихся стран – по мере развития рыночных отношений они отказывались от интервенций и валютных коридоров, назначаемых ЦБ, и их валюты начинали свободно плавать, а по сути – зависеть от состояния бюджета. Россия фактически перешла на эту модель с 2015 года, но лишь сейчас пресс-релиз Минфина формально подтвердил: теперь не Центральный банк, а правительство будет управлять рублем. А ЦБ здесь будет выступать лишь техническим посредником, своего рода таксистом, который тоже не решает, куда и зачем ехать, а лишь следует по маршруту.