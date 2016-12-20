18:00

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, который вводит в Административный кодекс статью об опасном вождении. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается ввести штраф в 5 тысяч рублей за опасное вождение автомобиля. Под опасным вождением понимается отказ уступить дорогу автомобилю, у которого есть преимущество при передвижении, несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями, перестроения при интенсивном движении, резкое торможение без причины и препятствование обгону.

Согласно действующему законодательству, перестроение при интенсивном движении наказывается штрафом на сумму 1,5 тысячи рублей.

Ввести отдельную статью за опасное вождение в 2015 году предложило МВД после указания вице-премьера Игоря Шувалова.