Сообщение о размещении Китаем ядерного оружия вблизи российских границ прозвучало достаточно угрожающе, чтобы затмить собой другую, куда более мирную новость: в прошлом году в КНР родились 16,86 млн детей, что на 1,4 млн больше, чем годом ранее. Таковы предварительные итоги отказа страны от политики «одна семья – один ребенок», действовавшей с конца 1970-х годов до января 2016 года. Китайский минздрав не скрывает энтузиазма: «Несмотря на то что число женщин детородного возраста сократилось на пять миллионов, рождаемость возросла значительно». По-видимому, Китай стоит на пороге очередного демографического подъема. Как это отразится на России?