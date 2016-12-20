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Переход от плановой экономики к рыночной в ряде стран Центральной и Восточной Европы усилил неравенство в доходах населения. Об этом рассказал главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев со ссылкой на результаты исследования ЕБРР «Жизнь в переходном периоде».

«Наши исследования показывают, что во многих странах в нашем регионе выигрыш от реформ достался не всем», – цитирует Гуриева «Интерфакс».

По словам экономиста, в России за последние 27 лет уровень доходов увеличился в среднем на 70%, но этот рост ощутили только 20% самых богатых домохозяйств. В то же время уровень доходов 10% самых бедных домохозяйств сегодня ниже, чем до начала перехода к рынку.

Как добавил Гуриев, данные ЕБРР показывают, что отдельной проблемой в регионе является «концентрация богатства на самом верху». Он пояснил, что «самые богатые люди не попадают в опросы домохозяйств», поэтому измерить концентрацию богатства официальные данные не позволяют.

«Чем регион Центральной и Восточной Европы отличается от других? Тем, что большинство богатства миллиардеров связано с природными ресурсами. И это то, что воспринимается простыми людьми, как несправедливый недостаток системы налогообложения. В других регионах, где есть рента от природных ресурсов, миллиардеров, которые зарабатывают на этом состояния, гораздо меньше», – отметил он.

Гуриев также сообщил, что есть и «хорошие новости» рыночных реформ. По его словам, «люди в переходных странах ощущают себя настолько же удовлетворенными жизнью, как и люди с аналогичными доходами в странах, которые не совершали переход от плановой экономики к рыночной».

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