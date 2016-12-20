14:28

Часть продукции сети магазинов Zara не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает RNS.

«У Zara есть вопросы, которые необходимо прояснить. Они по трем позициям не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза, по всем трем проверенным полициям… Если так пойдет дальше, то им придется убирать продукцию с полок», – заявил он.

Замминистра добавил, что планирует в ближайшее время обсудить с менеджментом испанского ритейлера вопрос локализации производства в России. «Наверное, есть смысл в том, чтобы либо размещать здесь производство, либо размещать заказы на наших предприятиях», – сказал он.

В марте 2016 года Минпромторг уже предлагал Zara частично перенести производство в Россию, передав часть заказов российским предприятиям легкой промышленности. Анологичное предложение ведомство сделало H&M и IKEA.

Тогда в Минпромторге заявили, что Zara готова рассмотреть предложение ведомства.