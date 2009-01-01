14:09

Василеостровский районный суд отказался рассматривать иск о законности передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.

По какой причине суд 27 января решил не принимать исковое заявление, не уточняется. При этом накануне иск был зарегистрирован.

Заявление в суд было подано 20 января; истцами выступили 20 человек, в том числе депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский и бывший депутат Александр Кобринский. Ответчиком по иску выступает Комитет имущественных отношений Петербурга, а РПЦ указана как заинтересованная сторона.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ 10 января. Позднее в городской администрации уточнили, что собственником здания останется город; в свою очередь, в РПЦ пообещали отменить входную плату в собор, а также сообщили, что в нем будут проводиться «искусствоведческие и множество исторических» экскурсий, но не «атеистические».

Решение властей о передаче собора вызвало негативную реакцию части общества. Так, петицию против такого решения правительства Петербурга на сайте Change.org подписали более 200 тысяч человек.

В июле 2015 года РПЦ уже просила вернуть ей Исаакиевский собор, но петербургские власти тогда ответили отказом.