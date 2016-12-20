14:34

Компании Google, Apple и Microsoft встали на учет в Федеральной налоговой службе (ФНС) России, чтобы платить НДС с продаж электронных услуг и контента («налог на Google»).

Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

Также ФНС зарегистрировала Samsung, футбольный клуб «Челси», Nintendo, Wargaming, Netflix и еще несколько компаний. Всего заявку в службу подали 39 организаций,

Как сказал Мишустин, на следующей неделе ФНС ждет заявки от Amazon. Регистрацию иностранных компаний служба проводит до 31 января.

Закон об уплате налога с продаж цифрового контента иностранными поставщиками вступил в силу 1 января 2017 года. ФНС в июле 2016 года представила онлайн-сервис, через который компании должны выплачивать НДС.