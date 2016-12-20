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Лондонский суд 27 января приговорил к 12 годам тюремного заключения бывшего сотрудника ФК «Открытие» Джорджа Урумова. Об этом сообщается в пресс-релизе финансовой корпорации.

Согласно постановлению суда, также 7 лет лишения свободы получил бывший брокер компании Threadneedle Asset Management Владимир Герсамия. Оба экс-финансиста 25 января были признаны виновными в мошенничестве и отмывании средств.

Урумов и Герсамия обвинялись в том, что похитили у «Открытия» более $150 млн (газета Financial Times пишет, что ущерб от действий мошенников превысил $170 млн). Как отмечается в сообщении корпорации, банку уже удалось вернуть похищенные злоумышленниками активы на сумму более $100 млн.

«Г-н Урумов был доверенным сотрудником, его наем обошелся компании дорого (с учетом мошенничества с подъемными, полученными за переход Урумова и его команды), и уже в феврале 2011 года, буквально через несколько часов после начала работы в “Открытии” он начал закладывать основу для мошенничества», – подчеркнул Нил Дули, партнер юридической компании Steptoe & Johnson LLP, которая представляла в суде интересы «Открытия».

Как установило следствие, Урумов вместе с Герсамией незаконно присвоили средства «Открытия» путем мошенничества со стоимостью аргентинских ценных бумаг. Кроме того, Урумов присвоил большую часть средств, выделенных ему, чтобы он привел в «Открытие» нескольких своих коллег с прошлого места работы.