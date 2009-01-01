15:25

Арестованный по делу о госизмене сотрудник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Дмитрий Докучаев – один их хакеров группировки «Шалтай-Болтай», выяснила «Новая газета».

Как пишет издание, Докучаев, закончивший один из технических вузов в Екатеринбурге, несколько лет назад имел отношение к взолмам «нескольких серьезных сайтов, в том числе и американских».

Он «получил известность в IT-кругах», кроме того, «на него обратили внимание в ЦИБ ФСБ, пригласив на службу». По данным «Новой», с 2005 года Докучаев, уже работая в ФСБ, вел под псевдонимом Forb в журнале «Хакер» рубрику «Взлом».

Управление собственной безопасности ФСБ, как пишет газета, начало наблюдение за Докучаевым после того, как в 2016 году ФБР обвинило россиянина Владимира Фоменко в хакерской атаке на избирательные системы в Аризоне и Иллинойсе.

Вместе с Докучаевым под наблюдение взяли руководителя одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова, об аресте которого по делу о госизмене «Коммерсантъ» сообщил в январе.

«Подтверждения причастности россиян к атаке серверов в США установить не удалось, зато оперативникам УСБ ФСБ удалось вплотную подобраться к группировке хакеров “Шалтай-Болтай”, прославившихся взломами личных переписок Дмитрия Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича, чиновников администрации президента, Минобороны, Роскомнадзора», – говорится в материале «НГ».

В ФСБ полагают, что Михайлов курировал «Шалтай-Болтай», а Докучаев был непосредственным исполнителем взломов, отмечает издание.

О том, что Докучаев был завербован ФСБ, также говорят источники Republic. Упоминания о хакере под псевдонимом Forb,который, возможно, работает на спецслужбу, появились в 2012 году. До этого, еще в 2004-м, «Ведомости» взяли интервью у екатеринбургского хакера с таким же никнеймом.

Михайлов и Докучаев были задержаны по делу о госизмене в ФСБ, Управление собственной безопасности спецслужбы проверяет данные о возможном получении сотрудником ЦИБ взятки от одной из иностранных организаций.

По этому же делу задержали Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.

«Новая газета» писала, что Михайлов, по сведениям УСБ, передавал американской разведке данные о российской компании King Servers, которая сдала в аренду серверы, с которых якобы шли атаки на избирательную систему США.