Российское историческое сознание превратилось в своеобразное кривое зеркало: заглянув в него, каждый видит то, чего больше всего боится. Одним кажется, что отечественной историей откуда-то «из-за черты оседлости» рулят тайные силы. Другим, – что вся страна заселена прирожденными сталинистами и поклонниками репрессий.

История сегодня скорее разделяет, чем объединяет. Разумеется, не может быть так, чтобы вся страна понимала историю одинаково. Но нам нужно научиться относиться к собственному прошлому так, чтобы разные оценка исторических событий не стравливала нас друг с другом. Как быть, если государство в этом не заинтересовано?