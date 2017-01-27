17:08

Городской совет Барселоны утвердил новый план размещения туристов, направленный на сокращение туристического потока в центре города. Об этом сообщает издание El Pais.

Документ запрещает открывать в центре города новые отели даже в том случае, если старые закрываются. Кроме того, власти запретили выдавать новые лицензии на размещение туристов в гостиницах, хостелах и апартаментах.

Решение властей раскритиковали в индустрии туризма. Представители рынка утверждают, что сокращение туристического потока навредит экономике города. По данным за 2014 год, туризм составлял 12% от ВВП Барселоны.

До того, как власти Барселоны приняли этот документ, город в течение 25 лет продвигался как туристическое направление. В 2016 году Барселону, население которой составляет 1,6 млн человек, посетили 32 млн туристов, половина из которых приезжали в город на один день.

Согласно результатам опроса, проведенного городским советом Барселоны в октябре 2016 года, ее жители считают туризм главной проблемой города после безработицы.