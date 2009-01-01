17:18

Российские банки должны будут сообщать в ЦБ данные о счетах и вкладах госкорпораций, госкомпаний, стратегических предприятий и их «дочек». Проект соответствующего указания размещен на сайте регулятора 27 января.

Как говорится в пояснительной записке, указанная информация нужна Центробанку для усиления надзора за кредитными организациями, «в целях исключения риска утраты» денежных средств госструктур.

В сентябре 2016 года в Национальном рейтинговом агентстве оценили потери российских госкомпаний и госкорпораций в банках, лишенных лицензии ЦБ, за последние три года. Они составили примерно 250 млрд рублей.

Правительство РФ в мае 2016 года ужесточило требования к банкам, где могут размещаться средства госструктур, среди прочего, минимальный капитал таких финансовых организаций был повышен с 10 млрд до 25 млрд рублей. Позднее Казначейство выражало намерения дополнительно увеличить требования к капиталу банков в 10 раз – до 250 млрд рублей.

Ужесточение требований к финорганизациям произошло после того, как в лишенных лицензии банках потеряли свои вложения госструктуры. Например, в обанкротившемся Внешпромбанке, по данным РБК, находились свободные средства АСВ (850 млн рублей). В «БФГ-Кредите», согласно сведениям Forbes, более 4 млрд рублей держало Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.

Предполагается, что новый норматив ЦБ вступит в силу с 31 марта 2017 года. Предложения и замечания по проекту документа могут быть направлены регулятору до 1 февраля.