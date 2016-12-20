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Американский ВВП по итогам 2016 года вырос, по предварительной оценке, на 1,6%. Об этом сообщается в пресс-релизе Бюро экономического анализа Министерства торговли США от 27 января.

В результате темпы роста ВВП страны оказались минимальными с начала 2010 года, пишет The Washington Post. С момента завершения последней рецессии в середине 2009 года экономика США росла в среднем на 2,1% ежегодно.

В 2015 году, согласно данным Министерства торговли, ВВП США вырос на 2,6%. В Федеральной резервной системе прогнозировали, что по итогам 2016 года показатель увеличится на 1,9%.

В четвертом квартале прошлого года экономика США увеличилась на 1,9% после подъема на 3,5% в третьем квартале. Во втором квартале американский ВВП вырос на 1,4%, а в первом квартале – на 0,8%.