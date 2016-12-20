17:08

Полицейские задерживали участников «Марша миллионов» на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года за «неправильные» лозунги.

Об этом на заседании суда над одним из фигурантов «болотного» дела Максима Панфилова заявил сотрудник ОМОНа Виктор Колмаков, пишет «Коммерсант». В качестве примера «неправильного» лозунга Колмаков привел «Долой полицейское государство».

Как передает «Медиазона», полицейский, по его словам, оценивал правильность лозунга «по внутренним убеждениям».

Адвокат Панфилова Мария Куракина сказала изданию, что у допрошенных на суде полицейских «нет единого мнения по поводу того, является ли лозунг “Долой полицейское государство” антиправительственным».

По ее словам, среди сотрудников ОМОН «существуют глубинные противоречия, которые не были разрешены».

«Марш миллионов» на Болотной площади в 2012 году был согласован властями. Между участниками шествия и полицейскими начались столкновения, которые Следственный комитет позднее назвал спланированными массовыми беспорядками. Панфилов – 36-й фигурант «болотного дела».