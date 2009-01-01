Любой путешественник, впервые попав в столицу Уэльса Кардифф по железной дороге, сразу обратит внимание, что название вокзала Cardiff Central продублировано валлийским Caerdydd Canolog. Валлийцы – потомки бриттов, заселивших Британию тысячи лет назад и давших название всем британским островам. При въезде во французский Ван вас встретит название этого города на похожем бретонском языке – Gwened. Бретонцы, как и валлийцы, произошли от бриттов. Но в «Англосаксонской хронике», древнейшем британском историческом документе, прямым текстом указано, что первые бритты пришли на северный берег Ла-Манша из Армении.