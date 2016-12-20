В субботу состоится первый телефонный разговор Владимира Путина с новым президентом США Дональдом Трампом. Москва ждет этого события с огромным нетерпением. Позиция российской правящей элиты при Путине в отношении США основывалась на базовом предположении – как только Вашингтон откажется от конфронтации, мы найдем общий язык. Россия априори рассматривает США как потенциального или «спящего» стратегического партнера, который, если избавится от исторических комплексов, обязательно начнет стремиться к геополитическому союзу с Кремлем. Сам Кремль к такому союзу, как любит повторять Путин, давно готов. Но действительно ли Россия готова к прагматическому и гибкому подходу в отношении США в случае, если Вашингтон откажется от политики сдерживания, воспитания и поучения?

Сейчас, когда в США президентом стал совершенно непредсказуемый и авантюристичный бизнесмен, можно легко предположить, что одним из сценариев его внешнеполитической линии является отказ от конфронтации с Россией. При всех существующих противоречиях можно представить, что Дональд Трамп прекратит учить Москву демократии, критиковать за нарушения прав человека, выведет в прагматическую плоскость тему Крыма и Украины в целом и даже отменит санкции. Не будем оценивать вероятность такого сценария, представим, что все так и есть, и попробуем предположить, какими в этой ситуации будут действия Москвы.