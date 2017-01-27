18:41

«Транснефть» подала иск с требованием признать недействительной сделку со Сбербанком, следует из данных на сайте Арбитражного суда Москвы.

Как пишет РБК, речь идет о сделке, после которой компания потеряла 75,3 млрд рублей. В Сбербанке изданию подтвердили факт подачи иска, отказавшись от дальнейших комментариев.

В конце 2013 года «Транснефть» купила у Сбербанка барьерные опционы для снижения стоимости заимствований.

Купленные в 2013 году опционы действовали по октябрь 2014 года, приобретенные в 2014 году – в августе–декабре того же года, когда произошла девальвация рубля. Из-за скачка курса доллара долг компании по итогам 2014 года составил 76 млрд рублей, это 10% ее выручки.

Источник РБК в Сбербанке говорил, что одна из компаний просила увеличить барьер, когда курс доллара приблизился к 40 рублям. Банк передвинул барьер на 50 рублей, рост курса выше этого значения привел к убыткам компании. Собеседник издания не уточнял, о какой организации идет речь.