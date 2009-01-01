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Президент США Дональд Трамп назвал «преждевременным» вопрос о снятии антироссийских санкций, передает Reuters.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая 27 января встретилась с Трампом в Белом доме.

Мэй, в свою очередь, заявила, что санкции будут отменены только в случае выполнения Россией Минских соглашений.

На пресс-конференции Трамп, кроме того, назвал выход Британии из ЕС «большим успехом», а также рассказал об «очень плохом опыте» получения одобрения на ведение бизнеса от ЕС в прошлом.

Ранее в эфире Fox News помощница Трампа Келлиэнн Конуэй рассказала, что в Белом доме «обсуждают» отмену санкций против России. О каких санкциях идет речь, она не уточнила.

17 января 2017 года Трамп одним из условий снятия санкций с РФ обозначил ядерное разоружение.

14 января Трамп говорил, что сохранит санкции «на некоторое время». В тот же день тогдашний президент США Барак Обама пролонгировал антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, впервые они были введены в 2014 году.

10 января группа сенаторов внесла в конгресс США законопроект о расширении антироссийский санкций. По словам одного из авторов законопроекта демократа Бен Кардина, «причины нового законопроекта – не только предполагаемые кибератаки, но и действия России на Украине, в Грузии, а также нарушение прав человека».

В июле санкции также продлил Европейский совет, под их действие попадают избранные в Госдуму депутаты от республики Крым и города Севастополь.