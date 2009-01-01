22:25

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето решили не обсуждать публично вопрос оплаты строительства стены на границе стран. Об этом пишет Reuters.

Стороны договорились урегулировать все разногласия путем «обсуждений». Трамп и Пенья также обсудили торговый дефицит между странами и поток нелегального оружия и наркотиков через границу.

В Мексике диалог назвали «конструктивным и продуктивным», Трамп заявил об «очень дружественном» общении.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер сообщал, что средства для строительства стены на границе США и Мексики будут собраны с помощью введения 20%-го налога на импорт мексиканских товаров, но позже уточнил, что это лишь один из рассматриваемых вариантов.

26 января президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался от встречи с Трампом в Вашингтоне. Причиной стало заявление американского лидера о том, что мексиканскому президенту стоит отменить поездку, если он не намерен заплатить за «столь необходимую» стену на границе двух государств.

До этого Трамп подписал указ о начале строительства стены, подчеркнув, что за него полностью заплатит Мексика. По информации Reuters, в конгрессе США считают, что возведение стены будет стоить от $12 млрд до $15 млрд.