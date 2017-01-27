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Аналитики международного инвестбанка Nomura предсказали рост ВВП России на 1,1% – 1,3% при экономической стратегии президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в их обзоре, с которым ознакомилось РБК.

По информации РБК, эксперты Nomura проанализировали влияние политики Трампа, которую они называют «Америка превыше всего», на развивающиеся рынки и пришли к выводу, что при «умеренном бюджетном стимулировании американской экономики при Трампе, а также в случае отсутствия “радикальных протекционистских мер” увеличение ВВП РФ в 2017 году составит 1,1%, а “в рисковом сценарии” – 1,3%.

Аналитики также считают, что к концу года доллар будет стоить 60 рублей и отмечают, что любые признаки отмены санкций поспособствуют укреплению российской валюты.

В то же время политика Трампа окажет негативное влияние на все остальные развивающиеся рынки, причем больше всех ослабнет Турция и страны Латинской Америки, уверены эксперты банка.

Ранее 27 января 2017 года Трамп заявил, что вопрос снятия санкций с России “преждевременный“.

В начале января глава МЭР Максим Орешкин говорил о росте ВВП России на 2% во второй половине 2017 года.

В декабре 2016 года в своем докладе ЦБ сообщил о росте ВВП страны в четвертом квартале, но о суммарном сокращении ВВП на 0,5–0,7% по итогам 2016 года.