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Президент США Дональд Трамп подписал указ об «экстремальном отборе» въезжающих в страну мигрантов, передает CNN.

Указ нужен для того, чтобы держать радикальных исламских террористов вне США, уточнил Трамп.

«Они нам тут не нужны. Мы должны быть уверены, что не пускаем в страну угрозы, с которыми наши солдаты борются за рубежом», – сказал он.

Конкретное содержание указа не уточняется.

Ранее 28 января Трамп в эфире CBN заявил, что преследуемые в Сирии христиане получат приоритетное право на статус беженцев в США.

26 января New York Times опубликовала документ, в котором говорится о создании Трампом в Сирии безопасных зон для беженцев, где они «смогут ожидать окончательного решения вроде репатриации или потенциального переселения в третьи страны». Позже президент США подтвердил свое намерение.