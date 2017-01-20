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Расследующие обстоятельства декабрьской катастрофы Ту-154 в Черном море эксперты исключили вариант технической неисправности самолета и считают причиной трагедии ошибки экипажа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Как уточняет газета, эксперты пока не установили, какие конкретно ошибки совершил экипаж, так как расследование продвигается медленно из-за проблем с расшифровкой бортового самописца, который является «катушечным магнитофоном образца 1980-х, и для получения с него полноценной информации сегодня не осталось ни оборудования, ни специалистов.»

Для помощи в восстановлении поэтапной картины специалисты обратились в Межгосударственный авиакомитет, в задачи которого входит расследование «“гражданских” авиакатастроф, происшедших на территории стран бывшего СНГ», добавляет «Коммерсантъ“.

Издание также отмечает, что изначально участники расследования должны были отчитаться об его итогах главе Минобороны Сергею Шойгу после новогодних праздников, но сроки пришлось постоянно переносить, и сейчас конкретная дата не назначена.

20 января 2017 года стало известно о возможном выводе из эксплуатации самолетов Ту-154 из-за трагедии.

Ранее была исключена версия теракта на борту самолета.

29 декабря 2016 года министр транспорта Максим Соколов говорил о “нештатной работе техники” перед крушением.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. На борту находились 92 человека, все они погибли. Среди пассажиров были руководитель фонда “Справедливая помощь” Елизавета Глинка, съемочные группы “Первого канала”, НТВ и “Звезды”, а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить российских военных в Сирии с Новым годом.