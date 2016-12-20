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Президент США Дональд Трамп подписал указ о реорганизации Вооруженных сил. Об этом сообщает Reuters.

«Это перестройка Вооруженных сил США», – сказал он.

Трамп подчеркнул, что будут созданы новые самолеты и корабли и «инструменты» для военных.

Президент также поручил Пентагону оценить ядерный потенциал и систему противоракетной обороны США на «соответствие современным угрозам».

В январе сенатор США Джон Маккейн в контексте противодействия России говорил о реконструкции армии США, которая в течение президентства Барака Обамы «была опустошена на 21%».

Ранее Трамп назвал ядерное разоружение одним из условий снятия санкций с России.

В декабре конгресс США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2017 год, где предлагается потратить на сдерживание России $3,4 млрд.