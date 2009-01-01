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Британский актер Джон Херт скончался в возрасте 77 лет, передает Hollywood Reporter.

В 2015 году у Херта диагностировали рак поджелудочной железы, отмечает издание.

В октябре 2016 года Guardian писала, что актер победил болезнь. Конкретные причины смерти не уточняются.

Херт известен ролями в таких фильмах как «Чужой», «Человек-слон», «Получноный экспресс», «1984», «V – значит вендетта», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Актер также сыграл в нескольких фильмах о Гарри Поттере.

Херт – лауреат премии «Золотой глобус» за роль второго плана в «Полуночном экспрессе», актер дважды номинировался на премию «Оскар».