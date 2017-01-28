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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выделил ~$48 млн на мероприятия по защите своих граждан, проживающих в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы сената Мексики Пабло Эскудеро.

Как рассказал Эскудеро, средства будут в первую очередь направлены на «консульскую помощь», и в случае нехватки денег президент пообещал увеличить сумму.

Ньето также попросил о создании в палате депутатов и сенате группы законодателей, которые помогут исполнительной власти разработать конкретные меры, «чтобы определить, куда нам двигаться», добавил глава сената.

Отмечается, что средства выделили после отказа от строительства нового здания Национального избирательного института.

Лидеры США и Мексики ранее провели телефонный разговор, во время которого обсудили торговый дефицит между странами и поток нелегального оружия и наркотиков через границу, а также условились не обсуждать публично вопрос строительства стены на границе стран. В Мексике разговор назвали «конструктивным и продуктивным».

До этого Трамп подписал указ о начале возведения стены, подчеркнув, что за него полностью заплатит Мексика. В конгрессе США подсчитали стоимость строительства – $12 млрд до $15 млрд.