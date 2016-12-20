10:25

Полиция безопасности Норвегии заявила о том, что российская разведка в 2015 году пыталась повлиять на Нобелевский комитет. Об этом сообщает NRK. По данным норвежских спецслужб, Россия хотела добиться того, чтобы премию мира не получил президент Украины Петр Порошенко.

В полиции безопасности напомнили, что летом 2015 года в интернете на «пророссийских сайтах» появилось поддельное письмо спикера Верховной рады Владимира Гройсмана к поверенному в делах США в Норвегии. В письме требовались гарантии присуждения Порошенко Нобелевской премии.

Через две недели после публикации письма двое российских дипломатов пришли в Норвежский нобелевский институт для встречи с его директором Улавом Ньелстадом. По его словам, встреча была «абсурдной» и после этого он обратился в полицию безопасности. Там выяснили, что один из дипломатов был сотрудником Службы внешней разведки России и сделали вывод, что визит был направлен на то, чтобы повлиять на решение по Нобелевской премии.

В посольстве РФ в Норвегии отвергли обвинения и заподозрили Полицию безопасности в «паранойе», отмети, что визит был «рутинной дипломатической работой».

Нобелевская премия мира в 2015 году была присуждена Квартету национального примирения в Тунисе. Был ли Петр Порошенко среди кандидатов неизвестно: имена не получивших премию номинантов Нобелевский комитет раскрывает спустя 50 лет после вручения награды.