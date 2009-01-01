12:15

Испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы ПРО пройдут в ближайшие два-три года. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

«Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят 1–2 испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико- технических характеристик. В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России», – сказал Тагиев (цитата по «Интерфаксу»).

Полковник также отметил, что средства перехвата, которые в настоящее время стоят на вооружении, не имеют аналогов в мире.

«Достаточно сказать, что скорость ее [противоракеты] полета составляет не менее 3 километра в секунду, что превышает скорость пули в несколько раз», – заявил он.

Тагиев подчеркнул, что уже существующая система ПРО способна защитить Москву от ударов всех существующих типов баллистических ракет «с вероятностью, близкой к стопроцентной».