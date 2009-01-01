13:27

Американка Серена Уильямс выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису, первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Об этом сообщает Reuters.

В финале Серена обыграла свою сестру Винус со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Победа на Australian Open стала для Серены Уильямс седьмой в карьере. Всего у нее 23 победы на турнирах Большого шлема – это рекорд среди теннисисток с начала Открытой эры в 1968 году.

Финал мужского Australian Open состоится 29 января. В нем сыграют швейцарец Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.