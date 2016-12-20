14:11

Запуски ракет-носителей «Протон-М» будут возобновлены через три с половиной месяца. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

https://twitter.com/Rogozin/status/825290850947231745

Вице-премьер отметил, что все виновные в подмене документации ракет «будут жестко наказаны». Три «Протона» будут разобраны, у них заменят двигатели второй и третьей ступеней.

В декабре 2016 года произошла авария космического грузовика «Прогресс МС-04», следовавшего с грузом на МКС. Ее причиной были названы неполадки в двигателе ракеты-носителя. После этого запуски «Протонов» были приостановлены.

Впоследствии СМИ писали, что «Роскосмос» отзовет все двигатели для второй и третьей ступеней «Протонов», произведенные за последние несколько лет, из-за новых неполадок, обнаруженных в ходе огневых испытаний.

В ходе расследования выяснилось, что при сборке двигателей вместо положенных по технологии драгоценных металлов использовались более дешевые элементы. Сейчас проверку выпускающего «Протоны» Воронежского механического завода проводят ФСБ, прокуратура и Следственный комитет.