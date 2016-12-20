15:46

Создатель сайта «Шалтай-Болтай», на котором размещалась переписка высокопоставленных чиновников, в октябре 2016 года был задержан оперативниками ФСБ. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник.

По данным издания, им оказался журналист Владимир Аникеев. Следственное управление ФСБ предъявило ему обвинения по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

В своих показаниях Аникеев, задержанный по прилету с Украины в Санкт-Петербург, несколько раз упоминал заместителя главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова.

По данным «Росбалта», участников «Шалтай-Болтая» ЦИБ ФСБ вычислил летом 2016 года. Анализом полученного с помощью перехвата сообщений контента в «Шалтае» занимался специалист в Эстонии, а финансовая деятельность велась из Таиланда. Полученные за продажу информации биткоины обналичивались на Украине.

После этого на сайте публиковались материалы, которые «Болтаю» предоставляли сотрудники ведомства. По мнению собеседника агентства, куратором сайта мог быть Сергей Михайлов. Решение о прекращении совместной деятельности Михайлова и «Болтая» было принято после того, как на одном из украинских сайтов была опубликована переписка Владислава Суркова.

Об аресте Михайлова по делу о госизмене «Коммерсантъ» писал 25 января. Позже «Новая газета» сообщала о том, что вместе с Михайловым был арестован еще один сотрудник ЦИБ ФСБ Дмитрий Докучаев; по данным издания, он был одним из непосредственных участников группы «Шалтай-Болтай». Вместе с ними по этому делу проходит один из топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»

Блог «Шалтай-Болтай» получил известность в конце 2013 года после публикации текста новогоднего обращения Владимира Путина до его показа в федеральном эфире. После этого в блоге регулярно появлялась конфиденциальная переписка высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В середине 2014 года «Шалтай-Болтай» был внесен в список запрещенных сайтов.