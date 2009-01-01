17:08

Агентство ООН по делам беженцев призвало власти США не прерывать прием беженцев, спасающихся от войн и преследований. Об этом сообщает Reuters.

«Потребности беженцев и мигрантов во всем мире [в переселении] никогда не были столь обширными, как сейчас. Программа переселения, действующая в Соединенных Штатах является одной из наиболее важных в мире», – говорится в заявлении, опубликованном совместно с Международной организацией по миграции.

Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ об «экстремальном отборе» прибывающих в страну беженцев. Целью указа называется недопущение в страну радикальных исламистов.

Документ, в частности, предполагает приостановку выдачи виз гражданам семи стран, где основной религией является ислам, на 120 дней. Помимо этого, он запрещает принимать беженцев из Сирии.

По данным ООН, за последние четыре месяца в США нашли пристанище около 25 тысяч беженцев.